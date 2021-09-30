Кабмин направит 2,9 млрд рублей для улучшения качества воды Волги

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о направлении более 2,9 млрд рублей в Ивановскую и Астраханскую области для строительства очистных сооружений. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Более 1,6 млрд рублей будет направлено в Ивановскую область на строительство очистных сооружений в городе Кинешме, - говорится в сообщении. - Деньги поступят из федерального бюджета в течение 2021-2023 годов. С их помощью к 2024 году в регионе появятся высокотехнологичные сооружения для глубокой очистки коммунальных сточных вод. Это позволит сократить объем загрязненных стоков, попадающих в Волгу, улучшить качество воды и экологическую ситуацию в целом".

Кроме того, на реконструкцию очистных сооружений в Астрахани в 2022-2024 годах будет направлено 1,3 млрд рублей. После модернизации эти сооружения смогут очищать до 70 тыс. куб. м канализационных вод в сутки, а сам уровень очистки станет более качественным, что позволит снизить уровень загрязнения Волги.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" призван к концу 2024 года снизить объем сброса загрязненных сточных вод в три раза: с 3,17 куб. км до 1,05 куб. км. Всего к 2024 году будет построено и реконструировано около 180 очистных сооружений.