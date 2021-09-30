Softline рассматривает возможность проведения IPO на площадке Лондонской фондовой биржи

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Компания Softline сообщила о возможности проведения IPO (первичное публичное предложение акций) на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в сообщении компании.

"Softline, ведущий глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, объявляет о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о том, что компания рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих ее обыкновенные акции (ГДР), в зависимости от рыночных условий. Компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск ГДР к стандартному сегменту листинга Официального списка FCA и к торгам на основной торговой площадке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже", - отмечается в сообщении.

Компания ожидает, что в случае принятия решения о проведении IPO полученные от первичного компонента размещения средства составят около $400 млн и будут использованы для финансирования дальнейшего развития и реализации стратегии роста Softline. ГДР будут допущены к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже.

"Softline является незаменимым партнером для организаций из различных отраслей, осуществляющих цифровые преобразования. Компания имеет устойчивую, масштабируемую бизнес-модель и находится на передовой тренда цифровизации, являясь уникальной и необходимой платформой, объединяющей поставщиков технологий и клиентов по всему миру. Средства, привлеченные в рамках IPO, позволят нам и дальше инвестировать в предоставление лучших ИТ-решений и услуг нашим клиентам и будут использованы для развития и реализации нашей амбициозной стратегии роста. Эта стратегия включает в себя органический рост и дополнительные сделки M&A, что позволит нам и в будущем предоставлять полный спектр ИТ-услуг большому и растущему рынку клиентов, одновременно укрепляя надежные и долгосрочные отношения с расширяющимся кругом партнеров-поставщиков", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и основателя компании Игоря Боровикова.

О компании

Компания Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Она помогает, содействует и ускоряет цифровую трансформацию деятельности своих клиентов. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. IT-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.

Оборот Softline за год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил $1,8 млрд, штат сотрудников по всему миру составляет около 6 тыс. человек, компания осуществляет свою деятельность в более чем 50 странах на развивающихся рынках.