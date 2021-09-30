Продажи недвижимости в новостройках России снизились в августе на 11%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Количество сделок на первичном рынке недвижимости, зарегистрированных в России в августе 2021 года, снизилось на 11% по сравнению с предыдущим годом. Число зарегистрированных ипотек и сделок со вторичным жильем увеличилось незначительно - на 3%, следует из статистики Росреестра, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Так, в августе 2021 года было оформлено 63 тыс. договоров купли-продажи (ДДУ) против 71 тыс. сделок годом ранее. При этом с января по август 2021 года количество зарегистрированных ДДУ показало положительную динамику - за этот период было оформлено 557,2 тыс. сделок, рост в годовом выражении составил 36% (за восемь месяцев 2020 года было зарегистрировано 409,3 тыс. ДДУ).

Продажи жилья на вторичном рынке по итогам нынешнего августа за год увеличились на 3%, составив 387,8 тыс. сделок. За восемь месяцев 2021 года Росреестр зарегистрировал права почти 2,7 млн собственников на основании договоров купли-продажи - на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года (2,1 млн).

Кроме того, согласно статистике Росреестра, в августе было оформлено 331,6 тыс. ипотечных сделок, что на 3% превышает показатель аналогичного месяца в прошлом году (322,8 тыс.). При этом общее количество ипотек, зарегистрированных за восемь месяцев 2021 года, составило 2,5 млн - это на 31% больше по сравнению с данными за прошлый год (1,9 млн).

Снижение спроса на новостройки в августе в первую очередь связано с изменением условий программы льготной ипотеки, в результате чего она практически прекратила свое действие в Москве, Петербурге, Сочи и некоторых других крупных городах, пояснил ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Постоянный информационный фон о повышении ключевой ставки также привел к тому, что часть тех, кто планировал приобретение квартиры с привлечением заемных средств, временно отложили покупку, добавила ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

"Еще одним фактором послужил рост цен на новостройки на 33-35% за время действия льготной ипотеки на фоне отсутствия роста реальных доходов населения. Соответственно, снизилась доступность жилья", - заключил Попов.