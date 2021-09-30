Цена на газ в Европе вновь обновила рекорд

ТАСС, 30 сентября. Цена на газ в Европе в ходе торгов 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и превысила $1100 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м, или €91,845 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет около 5%.

Ранее цена газа в Европе впервые в истории превысила $1090 за 1 тыс. куб. м.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.