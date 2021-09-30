"Госуслуги" занимают четвертое месте в мире по посещаемости сайтов в сфере госуправления

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Портал госуслуг находится на четвертом месте в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"По данным ряда исследований за 2021 год, портал госуслуг занимает четвертое место в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления. Это означает, что мы движемся в верном направлении, прислушиваясь к потребностями и нуждам людей, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной", - отметил Чернышенко, поздравляя всех с Днем Интернета.

Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день Россия входит в топ-3 стран с наименьшей стоимостью мобильного интернета и занимает первое место по дешевизне безлимитного интернета. По данным экспертов, ежедневно в России интернетом пользуются около 100 млн человек, и это количество с каждым годом увеличивается, уточнил Чернышенко.

"Мы прошли большой путь и еще многое предстоит сделать - например, обеспечить качественный интернет во всех российских школах и других социально значимых организациях. До конца 2021 года в планах Минцифры завершить эту работу. Не менее важными для правительства являются вопросы кибербезопасности и защиты детей в сети интернет", - сказал вице-премьер.