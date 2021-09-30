На комплексное развитие Дербента в рамках госпрограммы направят более 10 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 10 млрд рублей будет направлено в 2022 году на реализацию госпрограммы комплексного развития Дербента, сообщили ТАСС в четверг в Министерстве экономики и территориального развития Дагестана.

"В 2022 году планируется освоить (по госпрограмме развития Дербента - прим. ТАСС) средства в объеме 10 051,04 млн рублей и реализовать восемь основных мероприятий по благоустройству мест общего пользования, развитию социальной и коммунальной инфраструктуры и улично-дорожной сети", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

В частности, запланировано благоустройство парков и общественных пространств, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение оборудованием учреждений образования, культуры, спорта, развитие систем водоснабжения и водоотведения, тепло- и электроснабжения.

В министерстве уточнили, что в текущем году в рамках госпрограммы развития Дербента планируется освоить более 5,2 млрд рублей, в том числе более 4,6 млрд - из республиканского бюджета.

За счет средств, выделяемых в рамках госпрограммы, в Дербенте должны быть благоустроены 14 общественных пространств, в том числе в магальной (исторической) части города, реконструированы более 6,1 км и капитально отремонтированы 3,78 км городских улиц. Также запланированы установка пяти модульных котельных, ремонт сетей теплоснабжения, развитие систем "Умный город" и "Безопасный город". Кроме того, планируется капремонт и оснащение необходимым оборудованием трех детсадов, семи общеобразовательных учреждений, городской библиотеки и спортивной школы.

О Дербенте

Дербент - один из древнейших городов России и мира - находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отметил 2000-летие.

В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.