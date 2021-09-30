Самозанятые смогут продавать свою продукцию на Ozon

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Самозанятые предприниматели с 30 сентября смогут регистрироваться на платформе ретейлера Ozon в качестве продавцов, говорится в сообщении компании.

"Ozon начинает сотрудничество с самозанятыми предпринимателями - они смогут продавать на площадке широкий спектр товаров собственного производства", - говорится в сообщении.

Для начала работы на маркетплейсе самозанятый должен пройти стандартную процедуру регистрации в личном кабинете продавца. Ozon будет автоматически проверять статус самозанятого на сайте Федеральной налоговой службы на этапе регистрации, отмечается в материале.

Предприниматели смогут продавать любые товары, произведенные ими самостоятельно, кроме подакцизных товаров, товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также требующих регистрации товарного знака. Комиссия за продажу товаров и других услуг ретейлера для самозанятых продавцов будет такой же, как для остальных продавцов.

Работать с маркетплейсом самозанятые будут по модели "Продажи со склада продавца" - то есть хранить товары на своем складе и отправлять их в сортировочные центры Ozon, откуда они поедут к покупателям, либо организовать доставку клиентам самостоятельно через любую логистическую службу. Самозанятым также будет доступен финансовый инструмент "Гибкий график выплат" - ежедневные начисления за продажу товаров, отмечается в материале.

По словам операционного директора Ozon Даниила Федорова, которые приводятся в сообщении, ранее маркетплейс сотрудничал с самозанятыми только как с партнерами службы доставки. "Наконец мы расширяем возможности партнерства для производителей уникальных товаров. В России уже более 2,7 млн самозанятых, и это число стремительно растет. Новое партнерство для Ozon - отличная возможность поддержать предпринимателей и расширить ассортимент площадки особенными товарами", - отметил он.