Исследование: аренда квартир в России подорожала до 5,2% за третий квартал

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Съемное жилье в России подорожало до 5,2% за третий квартал 2021 года, цены выросли на все типы квартир. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В среднем по всем городам с июля по сентябрь квартиры с одной комнатой стали сдаваться на 3,7% дороже, достигнув значения 14 857 рублей в месяц, с двумя комнатами - на 5,2% (19 885 рублей), с тремя - на 1,8% (25 212 рублей)", - говорится в исследовании.

Уточняется, что за третий квартал текущего года "однушки" и "двушки" подорожали в 57 из 70 исследованных городов, "трешки" - в 42. Больше всего подорожала аренда квартир в Ставрополе, где однокомнатные квартиры стали сдаваться на 14,6% дороже, двухкомнатные - на 14%, трехкомнатные - на 16,2%. Также существенно подняли ценники арендодатели в Калининграде (+13,5%, +13,7% и +15,3% соответственно), Магнитогорске (+15,8%, +10,6% и +14,1%), Кирове (+15,5%, +13,9% и +9,9%) и Воронеже (+14,3%, +13,3% и +9,2%). Сильнее всего по итогам квартала ставки снизились в Новосибирске (-2,8%, -2,7% и -8,1%), Тольятти (-3,6%, +4,1% и -13,7%), Кургане (-4,6%, -4,7% и -3,8%), Новокузнецке (-5,9%, -3,2% и -1,6%) и Якутске (-6,3%, +0,6% и -4,8%).

В Москве однокомнатные квартиры подорожали на 6,2%, двухкомнатные - на 3,6%, трехкомнатные - на 3,3%. В Петербурге динамика составила +3,2%, +8,9% и -0,3% соответственно.

Несмотря на то, что пандемия продолжается, арендаторы возвращаются в города, спрос увеличивается, и аренда квартир дорожает, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Повлияло и сокращение предложения на рынке аренды, так как многие собственники жилья, видя, что цены на недвижимость существенно выросли, предпочитают его продать вместо того, чтобы сдавать внаем", - сказал он.