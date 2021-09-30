В Москве выручка участников программы пилотного тестирования инноваций выросла в два раза

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выручка компаний, которые присоединились к московской программе пилотного тестирования инноваций, выросла более чем в два раза. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что для помощи бизнесу в поисках первых потребителей продукции в мае 2020 года в Москве начали реализацию программы пилотного тестирования инноваций.

"Более 140 городских учреждений и коммерческих компаний согласились предоставить возможности для испытаний инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях. <...> Всего за полтора года по результатам тестирований было заключено более 40 реальных контрактов на внедрение инновационных решений. Выручка компаний-участниц выросла более чем в два раза. Разработчики привлекли внешние инвестиции на развитие своих проектов на общую сумму 650 млн рублей", - написал Собянин.

Городское "Агентство инноваций" стало посредником, который связывает инновационные компании и площадки пилотного тестирования.

"И это - только начало. Московская программа пилотного тестирования инноваций открыта для всех. А возможности города предоставить площадку для испытаний своей продукции фактически безграничны", - подчеркнул мэр.

Он рассказал о нескольких проектах, действующих в городе. Например, в Первой градской больнице для доставки анализов из одного корпуса в другой начали использовать беспилотник. Также была разработана станция автономного базирования, позволяющая дронам спасателей работать в автоматическом режиме. А в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов им. Швецовой применяют аппарат неинвазивного комплексного медицинского обследования "Медсканер БИОРС".