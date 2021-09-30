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КНР и страны Европы не обращались в Минэнерго России по вопросу увеличения поставок угля

Агентство Bloomberg ранее писало, что европейские производители электроэнергии просят у России больше угля

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России не получало каких-либо обращений со стороны Китая и стран Европы по вопросу увеличения поставок угля, сообщили в Минэнерго.

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"В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России", - говорится в сообщении министерства.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний писало, что европейские производители электроэнергии просят у России больше угля, чтобы справиться с энергетическим кризисом в условиях рекордно высоких цен на газ.

По их словам, в преддверии зимы европейские газохранилища заполнены лишь частично, а возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос. Приближение отопительного сезона усиливает потребность в энергоносителях из России.

Рост цен на уголь стал одной из основных причин нехватки электроэнергии и в ряде регионов Китая. Около 20 провинций и других регионов Китая ввели различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему.

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