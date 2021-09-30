Путин рассказал о работе над переходом к низкоуглеродной экономике в России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике ведется в России, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в онлайн-формате.

"Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду, - сказал Путин. - Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике".

Путин напомнил, что в России принят федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования, разрабатывается дорожная карта декарбонизации экономики с прицелом на то, что к ее реализации будут подключены все российские регионы с учетом их социальных и экономических реалий.

"Большое внимание мы уделяем сквозному технологическому обновлению региональных экономик, совершенствованию инфраструктуры. Мы стимулируем власть, бизнес на местах увеличивать долю низкоуглеродной энергетики, активнее внедрять технологии, снижающие углеродный след в промышленности, повышать энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве", - перечислил глава государства.

По его словам, в российских регионах многое делается для снижения уровня загрязнения атмосферы при производстве и транспортировке природного топлива. В сфере нефтедобычи внедряются современные и эффективные системы улавливания попутного газа. "Очень много мы здесь сделали, намного больше даже, чем во многих других странах, особенно в нефтедобывающих странах. У нас накоплен хороший опыт. Если наши казахстанские друзья заинтересованы, мы готовы с ними поделиться. Понимаю, у казахстанских партнеров к этой теме есть интерес, а значит есть и поле для плодотворной кооперации", - считает Путин.

Работа в регионах

В ряде субъектов РФ создается сеть полигонов для измерения антропогенных выбросов и расчета углеродного баланса, обратил внимание Путин.

"Подобные системы мониторинга скоро заработают в Калининградской области, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Сахалинской областях, в Краснодарском крае, в Чеченской республике. В Сахалинской области начат эксперимент по внедрению низко- и безуглеродных технологий, которые позволят обеспечить углеродную нейтральность регионам уже к 2025 году", - сказал президент.

По его словам, также будут отработаны методики верификации и учета выбросов, создана первая в России система торговли углеродными единицами. "Мы готовы поделиться всеми наработками, опытом с коллегами из Казахстана", - отметил глава государства.

Производство СПГ

По словам Путина, РФ уделяет большое внимание расширению применения газомоторного топлива и созданию необходимой газовой инфраструктуры. "Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство - я эту цифру назову, уверен, что она будет достигнута, - [до] 140 млн тонн в год, - сказал глава российского государства. - В этой отрасли также видим поле для совместной работы с казахстанскими друзьями".