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Путин вновь предложил участие России в строительстве АЭС в Казахстане

Президент РФ отметил, что имеется в виду также создание целой отрасли и обучение кадров

НОВО-ОГАРЕВО, 30 сентября. /ТАСС/. Россия может построить атомную электростанцию в Казахстане и оказать другую поддержку республике в этой сфере, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

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"Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения [об их строительстве]", - сказал президент РФ, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

"В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна", - отметил Путин, добавив, что имеется в виду также создание целой отрасли и обучение кадров. "Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало, российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу <...>", - подчеркнул российский лидер.

В 2019 году президент России на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в ходе послания народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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