Опрос: четверть российских девелоперов испытывают трудности в поиске кадров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около четверти застройщиков России (26%) требуется более трех месяцев, чтобы закрыть вакансии в компании, свидетельствуют результаты совместного опроса ДОМ.РФ и Национального объединения застройщиков жилья.

Согласно исследованию, рост потребности в специалистах у 84% компаний связан с увеличением объема работ. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 2021 года запущено на 87% больше площади новых проектов по сравнению с 2020 годом.

Почти половина респондентов (46%) заявили о трудностях с поиском новых сотрудников для запуска новых направлений бизнеса. Еще 16% компаний заявили о проблемах с привлечением иностранных специалистов.

В ближайшие пять лет наиболее востребованными станут профессии из IT-блока и цифровой сферы (34%), проектирования (32%) и квалифицированный офисный персонал (28%), свидетельствуют результаты опроса. "Опрос подтвердил развивающийся в отрасли тренд, связанный с ее цифровизацией. Уже имеющийся спрос на специалистов с цифровыми компетенциями будет только расти. При этом разнорабочие, контролеры и сотрудники, связанные с наблюдением, перестанут входить в тройку самых востребованных профессий", - приводятся в сообщении слова директора по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексея Первенцева.

В опросе приняли участие 50 российских застройщиков, которые суммарно строят 12,2 млн кв. м жилья, что составляет около 12% от всего объема строящегося жилья в России.