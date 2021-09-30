{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин заявил, что Форум регионов РФ и Казахстана в 2022 году могут провести в Оренбурге

Президент ожидает, что мероприятие пройдет в очном формате

НОВО-ОГАРЕВО, 30 сентября. /ТАСС/. Следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2022 году планируется провести в Оренбурге в очном формате. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума регионов двух стран, которое проходит в четверг в режиме онлайн.

"В 2022 году очередной межрегиональный форум должен состояться в России. Мы наметили Оренбург. Я приглашаю всех к нам в гости. Надеюсь, что мы сможем собраться уже в очном формате", - заявил он.

Путин добавил, что совместная работа двух стран в борьбе с пандемией коронавируса должна дать необходимый результат. "И мы сможем, наконец, встретиться лично, поговорить подробно обо всех планах, проектах, принять необходимые решения для эффективного движения вперед", - подытожил президент России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссия
Власти Британии заявили, что контролируют ситуацию с поставками топлива на АЗС
На станции доставляется больше топлива, чем реализуется, отметил замминистра финансов страны Саймон Кларк
Читать полностью