Исследование: уровень оптимизма бизнесменов в России достигает 87%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Число уверенных в успешном развитии бизнеса в ближайший год предпринимателей в России составило 87% и оказалось одним из самых высоких в мире, следует из исследования, проведенного Wakefield Research по заказу международной платежной системы Visa.

"Уровень оптимизма предпринимателей во всем мире достиг максимальных значений с момента начала пандемии: 87% из них уверены в успешном развитии бизнеса в ближайший год. Год назад их число было меньше - 75%. При этом число оптимистично настроенных владельцев малого и среднего бизнеса в России (87%) оказалось одним из самых высоких в мире. Это больше, чем в Германии (85%), и столько же, сколько в Канаде (87%)", - такие выводы приводятся в исследовании Visa об изменении предпочтений потребителей и адаптации малого и среднего бизнеса (МСБ) к работе в условиях новой реальности.

Большинство предпринимателей в России (54%) назвали прошлый год временем серьезных вызовов для бизнеса, остальные (46%) считают, что пандемия открыла новые возможности для его развития. Основные из них - расширение каналов продаж (35%) и развитие новых сервисов безналичных платежей (29%). При этом более трети предпринимателей (37%) полагает, что вызовы пандемии останутся и после ее окончания. В числе основных вызовов предприниматели указали обеспечение безопасности данных при переходе в онлайн (26%) и инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры.

Российские предприниматели согласны, что бесконтактные платежи станут еще более популярными среди потребителей в будущем. Две трети из них (68%) считают, что клиенты будут чаще использовать бесконтактные платежи даже после окончания всеобщей вакцинации. Треть предпринимателей (35%) рассматривает вложения в бесконтактные оплаты как один из основных направлений для инвестиций.

Затраты на борьбу с кибермошенничеством рассматривают скорее как дополнительные обременительные расходы 58% владельцев МСБ в России (51% в мире), а 42% считают их инвестициями в развитие своей компании. Большинство предпринимателей считают наиболее важными сервисами безопасности те, которые помогают сократить уровень мошенничества во время покупок онлайн. К их числу владельцы малого бизнеса отнесли уведомления в режиме реального времени (68%) и дополнительную верификацию при совершении дорогих покупок в онлайн-магазинах (35%).

Опрос проводился в период с 15 по 28 июня 2021 года. В нем приняли участие 2 250 владельцев предприятий малого бизнеса со штатом до 100 человек из США, Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.