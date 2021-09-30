Власти Дагестана считают, что регион к 2030 году станет передовым по развитию экономики

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Дагестан к 2030 году должен войти в число передовых российских регионов по социально-экономическому развитию. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Сергей Меликов, выступая на сессии Народного собрания республики.

"Мы обсудили стратегию развития Дагестана до 2024 года и на перспективу до 2030 года... За этот период мы должны вывести республику на уровень социально-экономического развития передовых регионов РФ. И если не перестать быть дотационным субъектом, то, по крайней мере, достичь уровня тех показателей, которые сегодня имеют другие субъекты РФ, находящиеся по этим показателем в первой двадцатке. Мы по многим показателям находимся в девятом десятке - в том числе по безработице, по росту ВРП", - сказал Меликов.

В то же время, по его словам, по многим направлениям Дагестан может гордиться достигнутыми результатами. "Это и спорт, и культура, и работа с молодежью, и другие задачи. Но экономический рост сегодня в Дагестане вызывает очень серьезные сомнения. Хотел бы напомнить, что стагнация в экономике потом приводит к серьезным проблемам в политике и еще более серьезным проблемам в вопросах безопасности… Исходя из этого вопросы экономического роста для нас должны быть первоочередными", - добавил Меликов.

Стратегия социально-экономического развития Дагестана до 2023 года разрабатывается с января текущего года. В настоящее время она доступна для общественного обсуждения, замечания и предложения по усовершенствованию документа принимаются до 11 октября.