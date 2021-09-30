Чернышенко: нормы этики ИИ должны разрабатываться с профессиональным сообществом

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Этические принципы внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) должны разрабатываться в России с участием представителей профессионального сообщества. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, комментируя проведение первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".

Первый международный форум "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" пройдет 12 октября в Москве. Форум станет первой в России специализированной площадкой для обсуждения национальных принципов этики искусственного интеллекта, а ключевым событием станет подписание Национального кодекса этики искусственного интеллекта, разработанного с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

"То, что искусственный интеллект - это одна из ведущих технологий сегодня, уже не вызывает сомнений. Человечество учится не только правильным образом использовать технологии ИИ, но и доверять им, а для этого нужны четкие и ясные этические ориентиры. Именно они позволят предотвратить ошибки и неблагоприятные последствия от внедрения технологии в экономику и нашу повседневную жизнь. Убежден, что нормы этики должны разрабатываться вместе с профессиональным сообществом, следующим шагом станет разработка отраслевых норм этического регулирования с учетом отраслевой специфики", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении организаторов форума.

В фокусе обсуждения участников форума, как отмечают организаторы, будут темы этических принципов разработки и применения искусственного интеллекта, государственные меры поддержки технологий, безопасное применение систем на базе искусственного интеллекта и механизмы внедрения ИИ в приоритетных отраслях, а также мировые практики этического регулирования искусственного интеллекта и международное взаимодействие.

В ключевых сессиях форума примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава Сбера Герман Греф, президент МТС Вячеслав Николаев, глава ВЭФ Бёрге Бренде. Также в мероприятии примут участие представители технологического сообщества, науки, образования, бизнеса, общества и государства. Форум пройдет в гибридном формате, для участников будет организована онлайн трансляция всех сессий форума.