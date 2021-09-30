РЖД ожидают предложений туроператоров о создании новых маршрутов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. РЖД готовы к предложениям туристических операторов об организации новых маршрутов, инициатива может исходить не только изнутри холдинга. Об этом в ходе конференции PRO//Движение. Туризм сообщил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

"Компания "Российские железные дороги", такого, наверное, тоже никогда в истории не было, составила график туристических продуктов на следующий год. При этом хочу отметить - этот же документ, который мы подписали (порядок организации туристической железнодорожной перевозки пассажиров), третьей главой, где принципы организации туристических перевозок, как бы предоставляет право в том числе туристическим операторам быть инициаторами туристического продукта и выступать перед компанией "Российские железные дороги" тем как бы закоперщиком той или иной идеи развития туристической перевозки. Поэтому компания "Российские железные дороги" открыта как к организации железнодорожных туристических маршрутов, так и интермодальных перевозок альтернативными видами транспорта", - сказал он.

Пегов напомнил, что в порядке организации туристической перевозки пассажиров по сети РЖД впервые появились определения понятий "железнодорожный турист", "туристический поезд" и "туристический маршрут". Замглавы РЖД уточнил, что в течение года холдинг планирует обсудить документ с участниками рынка, понять, что в нем необходимо подкорректировать.

"Мы с учетом уже этого нового документа подошли к планированию туристических продуктов немного по-новому. Конечно же, все направлено на - первое - повышение качества обслуживания, для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, особенно в формулировке "поезд - отель на колесах", и тех сервисов, которых от нас ожидают", - заключил он.

Ранее Пегов рассказывал журналистам о новых туристических направлениях РЖД - "Серебряном маршруте" (Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва) и "Сказках Поволжья" (Москва - Свияжск - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Москва).