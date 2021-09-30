В Приморье откроют первую программу обучения самозанятых с бизнес-наставниками

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Программа обучения самозанятых с бизнес-наставниками впервые пройдет в Приморье. В пресс-службе центра "Мой бизнес", который организует мероприятие, ТАСС сообщили, что начало обучения запланировано на вторую половину октября.

"В октябре в Приморье впервые пройдет бесплатная программа "Наставничество для самозанятых". Опытные наставники расскажут, как работать в новом налоговом режиме и пользоваться преимуществами маркетплейсов. Принять участие могут граждане, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых "Налог на профессиональный доход", - сообщили в пресс-службе, отметив, что курс продлится 2,5 месяца.

Цель программы - научить самозанятых справляться с трудностями, возникшими из-за пандемии коронавируса, и помочь им адаптировать бизнес-идеи под реалии нового времени. В программу входят три блока: на первой ступени предпринимателям помогут выстроить продажи через социальные сети и изучить юридические аспекты деятельности. Далее слушателей разделят по отраслям деятельности. В ходе второго блока обучения каждый наставник - успешный самозанятый - поделится с подопечными своими компетенциями и особенностями ведения бизнеса. Затем самозанятых познакомят с работой предприятия наставника и ознакомят с организационными процессами.

"Специальный льготный режим "Налог на профессиональный доход" в этом году уже выбрали 22 тыс. приморцев, которые приносят в бюджет края почти 60 млн рублей. А по оценке Минтруда, через 9 лет самозанятых в России будет уже 10-11 млн человек. Так что этот формат занятости становится все более актуальным, и преимущество на рынке будет за тем, кто готов учиться", - сказал генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

Первые успехи

Самозанятая Светлана Федоренко единственная в регионе выращивает капусту кейл. После участия в программе "Женское наставничество" она не только получила новые знания, но и выиграла грант - 100 тыс. рублей. На эти средства предприниматель строит теплицу, чтобы выращивать суперфуд, который называют "говядиной для вегетарианцев", круглый год.

"Несколько лет назад я начала интересоваться правильным и полезным питанием для себя и своей семьи, узнала про кейл и его полезные свойства, поняла, что мне нужно включить его в рацион. В Приморье я не нашла, где его купить, и вместе с бабушкой высадила на своем участке. Весной я приняла участие в программе "Женское наставничество", по итогам мой проект выбрали лучшим, и я получила грант - 100 тыс. на развитие своего дела", - сообщила предприниматель, отметив, что начала обучение, когда у нее еще не было официального статуса предпринимателя, была только бизнес-идея.

"Обучение длилось два месяца, за это время я посадила и вырастила кейл, изучила спрос, разработала полезный перекус - чипсы из кейла в двух вкусах, подготовила презентацию своего продукта", - рассказала Федоренко, отметив, что продолжает исследовать рынок, учитывая сезонность. По ее словам, зимой цена продукции вырастет - теплицу необходимо отапливать электричеством.

Пока теплица строится, предприниматель продолжает выращивать культуру в открытом грунте. На участке растет около 100 кустов кейла, летом она собирала урожай чаще, но и сейчас удается обеспечить всех желающих полезным суперфудом. "Мои коллеги, с которыми мы вместе были на программе, в 90% случаев не знали, что такое кейл, хотя эта культура входила в рацион наших предков и отлично себя зарекомендовала в местном климате. Затем в страну завезли белокочанную капусту, про кейл совершенно забыли, хотя существует даже отдельный сорт этой капусты - "Красная русская", - рассказала предприниматель.

Чипсы из капусты

Федоренко не только реализует кейл, но и делает из него чипсы, которые сохраняют полезные свойства и могут служить перекусом. "Сначала я сделала два вкуса - "сырные" и просто с солью. Сейчас в разработке вкус "томат" и чипсы из кабачка. Кабачок хранится долго, растет хорошо, и если будет интерес у клиентов, то будем работать с этим продуктом", - сказала предприниматель.

Федоренко продолжает учиться на программах центра "Мой бизнес", планирует получить доступ к другим мерам поддержки и масштабировать свое дело. Она хочет популяризировать продукт, чтобы о нем знали не только люди, целенаправленно изучающие вопрос здорового питания.

"Сейчас я реализую кейл через Instagram. Интересуются и магазины, специализирующиеся на полезном питании, которые хотят "пощупать" рынок. Конечно, хотелось бы сотрудничать и с крупными торговыми сетями, но это будет возможно, когда люди узнают про этот вид капусты, попробуют ее. Над этим нам предстоит работать", - разъяснила предприниматель.

Организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" по улучшению инвестиционного климата в регионе. Мероприятия проходят в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.