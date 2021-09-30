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Льготный проезд на всех коммерческих маршрутах в Подмосковье введут с нового года

В регионе 35% автобусных маршрутов являются коммерческими

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Льготники Подмосковья смогут воспользоваться своим проездным на всех коммерческих маршрутах с нового года. Об этом в четверг сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"С нового года, мы сейчас заканчиваем проработку, на всех коммерческих маршрутах льготники смогут ездить беспрепятственно. Мы провели эксперимент, видим на сколько это востребовано", - сказал Воробьев в ходе первого заседания регионального парламента.

Власти Московской области в августе начали пилотный проект по организации льготного проезда на коммерческих маршрутах в пяти городских округах Подмосковья.

Ранее первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова сообщила, что в Подмосковье 35% автобусных маршрутов являются коммерческими.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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