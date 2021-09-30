Власти Амурской области спрогнозировали рост средних доходов на 7% к 2024 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Рост средних доходов жителей Амурской области, по прогнозу министерства экономического развития и внешних связей области, к 2024 году увеличится на 7%. По мнению специалистов, рост заработной платы в регионе обеспечат фондообразующие виды экономической деятельности с высоким уровнем оплаты труда, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"По данным амурского Минэкономразвития, в прошлом году среднемесячный доход жителей области составлял 44,8 тыс. рублей, в 2021 году он вырастет до 47,4 тыс. рублей. К 2024 году рост средних доходов ожидается до 58,2 тыс. - ежегодный прирост на 7%. При этом рост цен на товары и услуги составит около 4%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рост заработной платы в регионе обеспечат фондообразующие виды экономической деятельности с высоким уровнем оплаты труда.

По уровню бедности прогнозируется снижение с 15,2% в 2021 году до 14,2% в 2024 году. Ожидается также сокращение количества зарегистрированных безработных. К концу 2021 года их численность составит 8,6 тыс. человек при уровне зарегистрированной безработицы 2,1%. Прогнозируемая численность безработных к концу 2024 года сложится на уровне 8,3 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы ожидается на уровне 1,8%.

Кроме того, согласно прогнозу социально-экономического развития области, в течение ближайших трех лет специалисты ожидают постепенного роста ВРП с 464,2 млрд рублей в 2021 году до 579,3 млрд рублей в 2024 году. "Увеличение показателя обеспечат перспективные для региона направления деятельности, среди которых золотодобывающая отрасль, химическое производство, энергетика, а также сферы строительства и транспортировки и хранения", - говорится в сообщении.