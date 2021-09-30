Власти Подмосковья прогнозируют рост ВРП до 6 трлн рублей по итогам года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Московской области по итогам 2021 года может достичь 6 трлн рублей. Об этом в четверг сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Приход новых инвесторов для нас жизненно необходим. Все это позволит нам обеспечить результат, перемены, развитие Московской области. В этом году мы выходим на валовый региональный продукт под 6 трлн, начинали с 3 [трлн]. Это неплохо, мы видим, что инвесторы, бизнес идут, вкладывают в наши индустриальные парки", - сказал Воробьев в ходе первого заседания регионального парламента.

Он отметил, что в Московской области создают особые условия для прихода предпринимателей в отдаленные территории, где особенно необходимы новые рабочие места.