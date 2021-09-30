МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Союз российских пивоваров присоединился к эксперименту по маркировке пива, который стартовал 1 апреля 2021 г. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Союз российских пивоваров принял решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в России", - отмечается в сообщении.

В ЦРПТ указали, что в настоящее время союз проводит консультации с регулятором и Центром развития перспективных технологий об условиях участия. Перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для эксперимента по нанесению маркировки будут определены компаниями самостоятельно. В пресс-службе оператора напомнили, что добровольный эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля и продлится до 31 августа 2022 года.

"На сегодняшний день эксперимент по маркировке пива охватывает более 80% рынка. В пилоте приняли участие 178 компаний, 79 из которых - крупнейшие производители. Так в июле к эксперименту присоединились пивоваренные компании Heineken Russia, AB InBev Efes и Балтика. Кроме производителей, заявки на участие подали импортеры, логистические операторы, ретейлеры и предприятия HoReCa", - приводятся в сообщении слова руководителя управления подакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий Яна Витрова.

Он отметил, что участие в эксперименте позволит производителям протестировать все процессы, провести интеграцию с системой и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке. "Эксперимент носит добровольный характер, и перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для пилотного проекта по нанесению маркировки будут определены участниками самостоятельно", - сказал Витров.

В ЦРПТ добавили, что на сегодняшний день некоторые участники эксперимента при поддержке оператора системы маркировки "Честный Знак" уже провели тестирования. Так, калининградский производитель "Блонден Бир" протестировал маркировку пива в кегах, а костромская "Пирна" вместе с торговой сетью "Гулливер" успешно протестировали полную цепочку прослеживаемости от производства до реализации через кассу конечному потребителю, привели примеры в пресс-службе ЦРПТ.