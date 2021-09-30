Сбер планирует запустить "зеленые" кредиты для застройщиков до конца года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сбер планирует запустить "зеленое" проектное финансирование в жилищном строительстве до конца 2021 года. Об этом сообщил в четверг вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

"Мы в четвертом квартале этого года предложим уже некоторые льготные подходы по кредитованию для тех [девелоперов], кто будет находиться в рамках ESG-повестки (ESG - Environmental (экология), Social (соцполитика), Governance (управление))", - сказал Бессонов в ходе конференции Сбера "ESG в девелопменте".

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.