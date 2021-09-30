Глава Крыма поручил с 10 октября возобновить реконструкцию набережной в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с 10 октября возобновить реконструкцию набережной им. Валентины Терешковой в Евпатории, которая была приостановлена после возбуждения уголовного дела о хищении 200 млн рублей. Об этом он сообщил на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике в четверг.

В конце лета сообщалось, что власти Крыма до конца августа заключат контракт на реконструкцию набережной им. Валентины Терешковой в Евпатории, новый подрядчик возобновит работы, приостановленные после возбуждения уголовного дела.

"10 октября на объекте должны начаться работы", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что положительное заключение Министерством строительства Республики Крым уже получено, лимиты средств доведены. Также на совещании врио министра строительства и архитектуры региона Карлен Петросян добавил, что заказчиком должен выступить муниципалитет Евпатории. Готовность к заключению контракта 100%. На данный момент старту работ препятствует проблема с предыдущим подрядчиком. Ограничительные меры сняты, однако 4 октября начнется экспертиза городской администрации, которая продлится около недели.

В январе 2020 года Кабанов сообщал, что реконструкция центральной набережной Евпатории стоимостью порядка 770 млн рублей приостановлена после выявления Федеральным казначейством грубых нарушений, материалы были направлены в правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 24 января поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела. 24 июля 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что недоволен проблемами с подрядчиком. Завершение работ, по его словам, запланировано в 2022 году.