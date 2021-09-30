Чубайс: бизнесу надо подключиться к созданию национальной климатической стратегии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российскому бизнесу необходимо подключиться к формированию национальной климатической стратегии, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на климатическом саммите Net Zero в четверг.

"Начиная с Парижского климатического соглашения мы шесть лет запрягали. И сегодня начали движение. Правительство России реально разворачивает формирование российской национальной климатической стратегии. А теперь слово за бизнесом, поскольку правительство не может действовать в безвоздушном пространстве", - сказал он.

Спецпредставитель президента раскритиковал мнение о том, что климатическая повестка навязывается России извне и не актуальная для страны в данный момент.

"Нам стали часто вбрасывать тезис, что это не российская, а зарубежная повестка. Я бы рекомендовал этим людям посмотреть в интернете выступление президента России на Петербургском международном экономическом форуме, где он прямо назвал такие взгляды чушью. Если мы всерьез хотим, чтобы наша экономика росла, и темпы роста были выше среднемировых, если мы по-настоящему хотим, чтобы росли пенсии и зарплаты бюджетников, чтобы государство реализовывало все свои функции в области безопасности, то есть один путь - он называется "зеленый", - сказал Чубайс.