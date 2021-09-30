Пять новых резидентов АЗРФ инвестируют в экономику Архангельской области 300 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Новые резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ) инвестируют более 300 млн рублей в экономику Архангельской области, будет создано три частных медицинских клиники, деревообрабатывающее производство и построен торговый объект, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства регионального развития.

"Пять новых резидентов Арктической зоны РФ заключили соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. В Поморье откроются три частные медицинские клиники, будет создано деревообрабатывающее производство и построен торговый объект. Новые резиденты АЗРФ привлекут в экономику Архангельской области более 300 млн рублей инвестиций и создадут 167 новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Компания ООО "Инномед" построит в Архангельске первый Центр инновационной сосудистой хирургии. Первых посетителей центр примет в начале 2022 года. Компании ООО "Окромед" и ООО "АВА Клиник" создадут в Архангельске новые стоматологические клиники.

ООО "Лесные услуги Поморья" создаст деревообрабатывающий комплекс полного цикла в Приморском районе. Планируемая мощность будущего производства - более 100 тыс. кубометров доски и 54 тыс. кубометров вагонки. ООО "Арктик7" направит инвестиции на строительство здания для дальнейшего размещения объектов торговли и магазина формата "у дома".

"На данный момент в Архангельской области зарегистрированы 66 резидентов Арктической зоны РФ. Общий объем инвестиций по всем проектам уже превысил 26,3 млрд рублей, а количество новых рабочих мест по этим проектам составит более 1 900 человек. Наши специалисты ведут ежедневную работу с теми компаниями, которые рассматривают возможность стать резидентами АЗРФ, всего с августа прошлого года было проведено более 380 консультаций по возможностям привлечения мер государственной поддержки при реализации проектов", - приводит пресс-служба слова генерального директора Агентства регионального развития Максима Заборского.

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.