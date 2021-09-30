Разрабатываемые в России межпозвонковые имплантаты будут на треть дешевле зарубежных

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Стартап Pozvonoq Северо-Западного наноцентра инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" и производственной компании "Ортоинвест", приступил к лабораторным испытаниям десяти линеек межпозвонковых кейджей - устройств, применяющихся для решения проблем стабилизации позвоночного столба. Ожидается, что стоимость готового изделия Pozvonoq при тех же эксплуатационных характеристиках будет на 30% ниже зарубежных аналогов, сообщили в четверг в пресс-службе группы.

Объем российского рынка межпозвонковых кейджей в 2019 году вырос на 45%. Согласно данным Scoliosis Research Society, ежегодно в России проводится порядка 40 тысяч операций на позвоночнике. При этом четверть из них осуществляется с применением медицинских изделий зарубежных производителей. По мнению специалистов стартапа, вывод на рынок разработанной линейки аддитивных кейджей позволит заместить около 50% имплантатов для спинальной хирургии иностранного производства.

Межпозвонковые кейджи компании Pozvonoq производятся из биосовместимого титанового сплава с применением аддитивных технологий. Изделия используются для лечения грыжи межпозвонкового диска, дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, спинальных опухолей. Конструктивные особенности 3d-кейджей стартапа позволяют обеспечить лучшую остеоинтеграцию имплантата в костную ткань пациента.

Каталог серийных изделий компании позволит подобрать наиболее подходящую модель исходя из специфики дефекта и анатомических особенностей опорно-двигательного аппарата пациента.

Перед запуском серийного производства линейки имплантатов стартап проведет токсико-технические испытания изделий с привлечением двух независимых лабораторий. При успешном проведении токсико-технической экспертизы и получении единого регистрационного удостоверения Росздравнадзора компания начнет серийный выпуск медицинских изделий уже в 2022 году.

После завершения регистрационных и сертификационных процедур продукции Pozvonoq система здравоохранения России получит более 600 различных вариантов имплантатов для лечения дегенеративных патологий позвоночного столба, которые будут доступны в том числе на электронных торгах системы государственных закупок.

Об участниках проекта

Деятельность инвестиционной сети ФИОП, в которую входит Северо-Западный Центр Трансфера Технологий (Северо-Западный наноцентр), направлена на коммерциализацию технологий в области наноиндустрии на базе объединения лабораторного и технологического оборудования, а также комплекса сервисов маркетинговой и бизнес-поддержки малых инновационных компаний.

Российская производственная компания "Ортоинвест" занимается изготовлением медицинских эндопротезов путем использования аддитивных технологий.

Основной продукцией стартапа Pozvonoq являются 3D-печатные межпозвонковые кейджи, применяющиеся при лечении и реабилитации пациентов после травм или тяжелых заболеваний позвоночника.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.