ВТБ приобретает две акции Почта банка за 5,9 тыс. рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ приобретает у главы Почта банка Дмитрия Руденко две акции за 5,9 тыс. рублей, сделку планируется закрыть до конца сентября. Об этом сообщил журналистам в ходе телеконференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Я допускаю, что две акции будут приобретены внутри сентября, а подписание нового акционерного соглашения будет запланировано на октябрь. Есть высокий риск того, что мы не успеем это [подписать новое акционерное соглашени]) сделать в сентябре. Поэтому с точки зрения консолидации две акции вы увидите приобретенными до 30.09, с большой вероятностью акционерное соглашение в октябре и консолидация [Почта банка в групповой отчетности по МСФО] будет произведена в отчетности четвертого квартала, а не третьего", - сказал Пьянов. Говоря о стоимости акции, банкир отметил, что это "не какой-то значимый доход для Дмитрия Васильевича Руденко", добавив, что это незначительная сумма для любого человека. "Две акции стоят для нас 5 995 рублей", - уточнил Пьянов.

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что группа ВТБ планирует выкупить две акции Почта банка у главы кредитной организации Дмитрия Руденко, в результате доля группы в Почта банке составит 50% + одна акция. По словам Пьянова, основная мотивация сделки состоит в том, что, по оценкам ВТБ, санкционные риски сейчас снизились, и группа может вернуть себе полный операционный контроль над Почта банком в качестве мажоритарного акционера.

Почта банк - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 году группой ВТБ и "Почтой России". Сейчас они владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9%), еще две акции принадлежат главе банка Руденко. Почта банк занимает 25-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.