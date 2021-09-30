ВТБ подготовил свои предложения в рамках регулирования экосистем

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ВТБ в рамках обсуждения с Банком России вопроса регулирования экосистем подготовил ряд предложений, которые, по оценке банка, должны снизить нагрузку на капитал кредитной организации с 500 до 200 млрд рублей. Об этом в ходе телеконференции с журналистами сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Первое. Мы хотим, чтобы риск-чувствительный лимит в капитале определялся от общего капитала, а не от базового. То есть это даст нам возможность восполнять, привлекать дополнительный капитал под это новое регулирование, в том числе и за счет субординированных облигаций и субординированных кредитов <…> Если новая версия доклада и нормативки будет это учитывать, то это большое подспорье для нас, - сказал Пьянов. - Второе. Мы хотели бы ослабить коэффициенты иммобилизации для наименее рискового и, скажем так, присутствующего у всех банков компонента, который называется "основные средства". То есть те банки, которые имеют большие инвестиции в трансформацию, в сервера, в каналы связи, имеют премиальную недвижимость в крупных городах, имеют большую долю основных средств".

Также банк предлагает увеличить сроки удержания на балансе активов, связанных с урегулированием проблемной задолженности. Пьянов указал, что в российских условиях по крупным корпоративным кредитам залоговая масса осложнена сроком реализации. "В предыдущей версии консультационного доклада предполагалось, что банки без штрафов могут удерживать три года эти активы урегулирования задолженности. Мы хотим увеличить эти сроки в рамках урегулирования проблемной задолженности с трех до семи лет", - сказал он.

Член правления ВТБ подчеркнул, что предложения уже обсуждались с департаментом обеспечения банковского надзора ЦБ РФ. По словам Пьянова, первый пункт был поддержан со стороны регулятора, по двум другим пока есть неопределенность. "Если по этим трем пунктам мы увидим движение Центрального банка, а у нас пока нет полной уверенности в этом, то это критерий победы в дискуссии с Центральным банком в рамках внедрения нового регулирования", - отметил банкир.

Согласно расчетам ВТБ, в случае поддержки всех трех предложений нагрузка на капитал банка при введении нового регулирования снизится с ожидаемых сейчас 500 млрд рублей до 200 млрд рублей, заключил Пьянов.

Предложение ЦБ о регулировании экосистем

ЦБ в июне выпустил доклад для общественных обсуждений "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы", в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ. В частности, в рамках реализации гибкого подхода регулирования ЦБ предложил повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы через внедрение для вложений кредитных организаций в экосистему риск чувствительного лимита в процентах от капитала. Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.

В сентябре глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов заявил, что новый доклад о банковских экосистемах будет содержать в себе финальную концепцию регулирования этого рынка. Публикация документа запланирована на начало октября.