Кабмин выделит свыше 130 млн рублей на ремонт инфекционной больницы в Ярославле

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит свыше 130 млн рублей на ремонт инфекционной клинической больницы в Ярославле. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Он указал, что "принято решение о дополнительной поддержке Ярославской области".

"Подписано распоряжение о выделении более 130 млн рублей на ремонт инфекционной клинической больницы. Федеральное финансирование поможет быстрее закончить все работы, чтобы обновленный стационар открылся уже в декабре и смог принимать пациентов, в том числе с коронавирусом", - сказал Мишустин.

По его словам, "не менее важно следить за тем, чтобы в медицинских организациях был запас кислорода", так как в условиях распространения коронавирусной инфекции потребность в нем выросла.

"Правительство помогает регионам с решением этого вопроса. Мы уже выделили свыше 650 млн рублей на закупку концентраторов для больниц 20 субъектов РФ. Подготовлены правила предоставления таких межбюджетных трансфертов. Средства можно будет использовать не только на приобретение концентраторов, но и на оплату доставки и установки", - пояснил Мишустин.