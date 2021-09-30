КС запретил взимать плату с заводов за предоставление официальных сведений о погоде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России запретил уполномоченным органам обязывать предприятия, осуществляющие выбросы в атмосферу, заключать для получения официальной информации о погодных условиях договор на платной основе с государственными гидрометеорологическими учреждениями. Соответствующие законодательные нормы признаны судом противоречащими Конституции РФ, законодателю надлежит внести в них изменения.

"Признать части 1 и 3 статьи 17 федерального закона "О гидрометеорологической службе", пункты 3, 4 и 5 положения об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 8 (часть 1), 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 58 и 751, в той мере, в какой они в силу неоднозначности своего нормативного содержания не позволяют определить критерии, исходя из которых на хозяйствующий субъект может быть возложена обязанность заключить с учреждением в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды возмездный договор на оказание информационных услуг, связанных с получением прогнозов неблагоприятных метеорологических условий", - говорится в опубликованном в четверг постановлении КС.

Постановление вынесено в ответ на жалобу ООО "Валмакс", владеющего производством в Челябинской области. Как отмечается в постановлении, министерство экологии региона выдало предписание заключить платный договор на получение официальных прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, которые необходимы для уменьшения заводских выбросов вредных веществ в атмосферу во время непогоды.

Согласно федеральному закону № 96 "Об охране атмосферного воздуха", предприятия, осуществляющие выбросы в воздух загрязняющих веществ, обязаны проводить мероприятия по сокращению выбросов при ухудшении погодных условий. Информация о погодных условиях при этом предоставляется территориальными органами в области гидрометеорологии.

По закону "О гидрометеорологической службе", территориальные органы предоставляют информацию как бесплатно, так и по договорам об оказании платных услуг, в зависимости от типа сведений. В своем решении Конституционный суд указал на то, что в оспариваемых нормах отсутствуют четкие критерии, по которым одни сведения о погоде должны публиковаться бесплатно, а другие - предоставляться предприятиям по договору на платной основе.

Это создает неопределенность, из-за которой предприятия могут обязать платить за информацию о погодных условиях, что ущемляет права компаний и "допускает произвольное вмешательство в частные дела". Конституционный суд указал, что законодателю необходимо внести необходимые изменения в соответствующие законы, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций с другими производственными предприятиями. При этом постановление КС не является основанием для прекращения компаниями заключенных ранее договоров о предоставлении гидрометеорологической информации.