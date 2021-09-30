Оборот электронной торговли в Татарстане вырос в пять раз за девять месяцев

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Татарстан/, 30 сентября. /ТАСС/. Оборот электронной торговли за 9 месяцев в Татарстане вырос в пять раз. Об этом заявил в четверг президент республики Рустам Минниханов на открытии первой очереди фулфилмент-центра Ozon на территории ТОСЭР "Зеленодольск".

"Самое главное для нас - это возможность нашим производителям выйти на рынок. И результаты мы видим. В пять раз оборот электронной торговли за девять месяцев вырос. Разработана программа дальнейшего обучения и тех, кто будет продавать, и тех, кто будет работать на этих объектах", - сказал Минниханов.

По его словам, в республике существуют планы по дальнейшему развитию электронной торговли. "Мы активно отвечаем на вызов электронной торговли. Мы должны быть и потребителями, и участниками процесса. Вот все время мы жаловались, что не можем попасть в федеральные сети. Там какие-то сложности. Сегодня никаких вопросов нет. В Татарстане крупнейшие игроки, которые могут донести ваш товар в любую точку мира", - сказал Минниханов.

Как сообщает пресс-служба Ozon, новый фулфилмент-центр на территории ТОСЭР "Зеленодольск" ежедневно обрабатывает 80 тыс. посылок. В комплексе хранятся более 4,5 млн товаров. Общая площадь первой очереди комплекса Ozon в индустриальном парке "Зеленодольск" составляет 22 тыс. кв. м. по полу.