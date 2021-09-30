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В октябре из аэропорта Махачкалы откроются регулярные рейсы в ОАЭ и Египет

Вылеты в Хургаду начнутся с 5 октября, в Шарм-эш-Шейх - с 6 октября, первый вылет в Дубай запланирован на 22 октября

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air в октябре откроет регулярные авиарейсы из аэропорта Махачкалы в Дубай (ОАЭ), а также в египетские города Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Махачкалы в октябре начнет обслуживание регулярных рейсов авиакомпании Azur Air в курортные египетские города Шарм-эш-Шейх и Хургаду, а также в самый популярный из арабских эмиратов - Дубай", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, вылеты в Хургаду начнутся с 5 октября, в Шарм-эш-Шейх - с 6 октября, первый вылет в Дубай запланирован на 22 октября.

В августе в аэропорту Махачкалы открыли новый международный терминал. Ожидается, что это позволит увеличить до 300 тыс. человек в год пассажиропоток авиаузла столицы Дагестана, что втрое больше пропускной способности прежнего терминала, а также существенно расширит количество направлений международного сообщения.

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