Архангельская область предложила H&M льготы для открытия фабрики в Арктической зоне

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Архангельская область предложила компании H&M рассмотреть возможность открытия фабрики в регионе, компании будут предоставлены льготы резидента Арктической зоны РФ. Соответствующее письмо Агентство регионального развития направило гендиректору компании H&M в РФ Саэду Эль-Ашкару, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"Агентство регионального развития, специализированная организация по работе с инвесторами, уполномоченная правительством Архангельской области, предложила генеральному директору H&M в РФ Саэду Эль-Ашкару рассмотреть организацию производства на территории Арктической зоны. На имя генерального директора направлено письмо, где прописаны особые льготные условия, если предприятие захочет стать резидентом Арктической зоны, то есть открыть новую точку производства в Архангельской области", - сказали в пресс-службе.

Ранее Эль-Ашкар сообщил, что сейчас компания рассматривает возможность организации производства на российских фабриках. "В Архангельской области нет крупных фабрик, но у нас есть особые уникальные льготы и локальные бренды по пошиву одежды, которые уже завоевали любовь молодежной аудитории. Агентство готово оказать поддержку инвесторам в поиске партнеров и площадок для реализации проекта в регионе. Мы предлагаем открыть новое производство, так как именно в таком случае предприятие сможет существенно сэкономить на запуске проекта", - приводит пресс-служба слова генерального директора Агентства регионального развития Максима Заборского.

Для компании будут доступны существенные налоговые льготы сроком на 10 лет: снижение ставки налога на прибыль до 5%, компенсация страховых взносов в размере 75%, свободная таможенная зона. Резидент АЗРФ может получить земельные участки без торгов для реализации своего инвестиционного проекта.