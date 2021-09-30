Минтруд изучит вопрос о ежегодной выплате в 20 тыс. рублей к школе из маткапитала

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тыс. рублей к школе из материнского капитала. Об этом в четверг заявила журналистам замглавы ведомства Ольга Баталина.

Ранее Счетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счет средств материнского капитала.

"Счетной палатой проводилось плановое контрольное мероприятие по анализу предоставления и распоряжения средствами материнского капитала. По его итогам сформулирован ряд предложений. Одно из них заключается в предоставлении семьям ежегодно единовременной выплаты к школе в размере 20 тыс. рублей за счет средств маткапитала. Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. <...> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены", - сказала она.