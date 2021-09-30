Инвестиции в АПК Ставрополья по итогам года достигнут 22 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в агропромышленный комплекс (АПК) Ставропольского края по итогам 2021 года ожидаются на уровне 22 млрд рублей, сообщил в четверг и. о. первого заместителя председателя правительства региона Владимир Ситников.

"По итогам первого полугодия инвестиции в основной капитал АПК [региона] достигли 12 млрд рублей. За следующие шесть месяцев мы рассчитываем увеличить капиталовложения до 22 млрд рублей. <…> Только с начала года на Ставрополье завершено семь инвестпроектов по мелиорации; построено два плодохранилища, наличие которых позволит и дальше развивать садоводство", - написал он на своей странице в Instagram.

Ситников также сообщил, что до конца года в регионе начнется производство сушеных овощей и фруктов, будет запущен молочный комплекс, кратно увеличится площадь орошаемых земель. "Эти проекты станут новым импульсом для развития сельского хозяйства. За счет их реализации в 2021 году на Ставрополье появится более 300 рабочих мест", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на Ставрополье были реализованы инвестпроекты в АПК стоимостью 15,2 млрд рублей.