Проект ремонта путепровода "Синие мосты" в Калуге поддержали в правительстве РФ

ТАСС, 30 сентября. Правительство РФ одобрило выделение инфраструктурного кредита на модернизацию путепровода "Синие мосты" в Калуге, что позволит вдвое увеличить его пропускную способность и сократить задержки транспорта в 3,5 раза. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

"Калужская область добилась выделения федеральных средств на реконструкцию "Синих мостов" в Калуге. Это третий проект, который мы успешно защитили на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Спасибо заместителю председателя правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, руководителям федеральных министерств за положительное заключение по проекту", - сообщил Шапша, не уточнив сумму финансирования проекта.

Он отметил, что путепровод "Синие мосты" является одним из самых загруженных дорожных узлов в Калуге. "Модернизация путепровода позволит существенно увеличить пропускную способность на этом участке. Благодаря чему средняя скорость движения на нем увеличится в два раза, а задержки транспорта сократятся в 3,5 раза. Важно, что повысится безопасность движения на этом участке", - написал Шапша.

Он добавил, что реконструкция путепровода также будет способствовать дальнейшему развитию жилищного строительства в городе и созданию новых производств. По данным пресс-службы правительства региона, модернизацию "Синих мостов" планируется провести в течение двух ближайших лет, решением правительственной комиссии одобрен кредит на сумму более 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила проекты региона по строительству канатной дороги над Окой в Калуге и модернизации общественного транспорта в Обнинске с использованием газомоторных автобусов.

"Единая Россия" обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу, отметив в ходе послания необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня. На съезде "Единой России" 19 июня Путин объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования. Воспользоваться бюджетными кредитами смогут все регионы вне зависимости от уровня бюджетной обеспеченности.