HeadHunter в октябре запустит программу buyback на 3 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Компания HeadHunter запустит в октябре программу обратного выкупа акций (buyback) на 3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

"HeadHunter Group PLC сегодня объявляет о программе обратного выкупа акций, в рамках которой компания может выкупить в совокупности до 3 млрд рублей своих обыкновенных акций, представленных американскими депозитарными акциями, котирующимися на глобальном рынке Nasdaq Select, в течение периода, начинающегося 11 октября 2021 года и продолжающегося до более раннего завершения выкупа или 10 августа 2022 года, когда полномочия совета директоров компании на выкуп акций истекут", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что основной целью программы является финансирование долгосрочных программ стимулирования Headhunter.

Уточняется, что предлагаемые компанией выкупы могут время от времени осуществляться посредством сделок на открытом рынке по преобладающим рыночным ценам. Кроме того, денежное вознаграждение, подлежащее выплате за выкуп, будет выплачено из реализованной и нераспределенной прибыли Headhunter.

О Headhunter

Основными акционерами HeadHunter Group PLC являются кипрская Highworld Investments Limited, входящая в инвестиционный фонд Elbrus Capital (37,3%), структура Goldman Sachs Group - ELQ Investors VIII Limited (13,9%) и американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management (14,4%). Менеджменту компании принадлежит 0,6%, free float - 33,8%.