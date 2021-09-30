Развитие "Домбая" в Карачаево-Черкесии может дополнительно привлечь 370 тыс. туристов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера "Домбай" в Карачаево-Черкесии (КЧР), который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 млн рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте кабмина в четверг.

"В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2 400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Ожидаемый эффект от проекта - увеличение туристического потока на 370 тысяч туристов в год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правкомиссия по региональному развитию одобрила региону инфраструктурный кредит в 900 млн рублей на развитие кластера.

"Домбай" - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии, действует с середины ХХ века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 200 м над уровнем моря.

За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

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