Долги за электричество на Кавказе приводят к недофинансированию ремонта сетей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Долги перед энергетиками на Северном Кавказе приводят к недофинансированию ремонтных программ, а стабильное энергоснабжение потребителей зависит в том числе от них, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на заседании федерального штаба по подготовке к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов Северо-Кавказского федерального округа.

"Особо остро недофинансирование сказывается на надежности работы распределительного сетевого комплекса", - отметил Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

Глава Минэнерго также сообщил, что за январь - август на Северном Кавказе выросла аварийность в электросетях. "Это связано с непогодой, в первую очередь в Дагестане и Чеченской Республике", - уточнил он.

Ранее "Россети" сообщали, что рассчитывают согласовать с генерирующими компаниями оптимальную схему взаимодействия по ситуации с долгами сбытовых компаний Северного Кавказа.