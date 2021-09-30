Итоги Национальной кросс-отраслевой премии Russian Creative Awards подведут в декабре

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Итоги Первой национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards будут подведены в декабре 2021 года. Сегодня первые желающие уже смогли подать свои заявки для участия в отборе, сообщила директор Российской креативной недели и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"С сегодняшнего дня стартует сбор заявок. В конце декабря мы с вами подведем итоги, выделим и наградим лучших в креативном секторе. И надо отметить, что все номинации - кросс-отраслевые. Будут номинации "Самый креативный регион", "Лучший продюсер в креативном секторе". Такие номинации, которые могут пронизывать все 14 креативных отраслей и выявлять лучших, давать национальное признание и показывать самые эффективные практики, которые есть в стране", - рассказала она.

По словам Абрамовой, подведение итогов национальной премии поможет также "затвердить" итоги года креативной экономики в мире. "Таким образом Россия сможет подвести итоги не только своего года, но и мировой повестки в целом", - отметила она.

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, в свою очередь, отметил, что новая премия не должна соперничать с другими отраслевыми премиями. "В этом году появится наконец национальная премия в области креативных индустрий. Важно, что подход этой премии кросс-культурный. Эта премия не должна соперничать с какими-то отраслевыми премиями. Напротив, она сшивает пространство. Она объединяет общее пространство интересов и оценки вклада креативных индустрий самой разной направленности", - заявил он.

Национальная премия креативных индустрий будет проходить при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, напомнил Журавский. Как указано на сайте фонда, премия Russian Creative Award 2021 станет первой кросc-отраслевой премией в креативной сфере, не имеющей аналогов в мире.