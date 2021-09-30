Между Петербургом и Москвой назначат пять дополнительных поездов в октябре и ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) назначит пять дополнительных поездов между Санкт-Петербургом и Москвой в октябре и ноябре этого года для обеспечения потребностей пассажиров. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК"- дочернее общество ОАО "РЖД") назначает в октябре и ноябре 2021 года дополнительные поезда", - рассказали в пресс-службе.

Поезд №232 отправится из Москвы в Петербург 3, 17 и 24 октября, состав под номером 233 проследует в обратном направлении 2, 9, 16 и 21 октября, а также 1 ноября. Дополнительный поезд №234 Москва - Санкт-Петербург назначен на 10 октября и 2 ноября, поезд №292 проследует этим же маршрутом 1 октября. Ночью 4 октября из Петербурга в Москву отправится поезд №291.

Ранее ФПК назначила пять дополнительных поездов между Петербургом и Москвой на период с сентября по октябрь этого года на фоне высокого спроса пассажиров.

Компания также направит пять дополнительных поездов в период ноябрьских праздников между Петербургом и городами Северо-Запада России - Архангельском, Петрозаводском, Великими Луками, Соново и Костомукшей. Также назначен поезд между Костомукшей и Петрозаводском. Составы отправятся 3, 4 и 6 ноября.