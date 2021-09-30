Международные резервы России за неделю сократились на $1,9 млрд

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 24 сентября 2021 года сократились на $1,9 млрд и составили $617,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 17 сентября международные резервы РФ составляли $619,8 млрд.

Резервы сократились в результате отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.