В Крыму более 5 млрд рублей направят на благоустройство придомовых территорий в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей направят на благоустройство придомовых территорий в Республике Крым в 2022 году. Об этом в ходе в ходе совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Более 5 млрд рублей на придомовые территории. Все проекты, которые делаются в этом году, по всем МО подтверждаем финансирование", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что средства будут перераспределены в рамках Федеральной целевой программы. Точный объем выделенных средств будет понятен после изучения возможности подрядчиков. В пресс-службе главы республики Крым ТАСС уточнили, что направить средства планируется в 2022 году.

Госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя была принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило госпрограмму до 2026 года и увеличило объемы финансирования по ней до 845,912 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы является федеральная целевая программа (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя. Большая часть средств, которые проходят по госпрограмме, фигурирует и в ФЦП.