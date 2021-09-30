Кабмин внес в ГД законопроект о продлении заморозки индексации базы для военных пенсий

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об очередном продлении заморозки размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

До 1 января 2023 года предлагается приостановить действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". При этом кабмин предлагает чуть увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии: с нынешних 73,68% до 74% денежного довольствия.

Годом ранее Госдума приняла аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2022 года. Теперь это положение продлевается еще на год.

В пояснительной записке отмечается, что внесенный в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 гг. учитывает повышение денежного довольствия военных на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2022 г. Как следствие, это все же повлечет повышение на 4% пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, поясняют в кабмине.