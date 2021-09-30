Россети направили 3,3 млрд рублей на подготовку сетевых объектов СКФО к зиме

МАХАЧКАЛА, 30 сентября./ТАСС/. Компания "Россети" направила 3,3 млрд рублей на подготовку сетевых объектов Северного Кавказа к зиме. Об этом в четверг сообщил директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на заседании федерального штаба по подготовке субъектов электроэнергетики СКФО к прохождению отопительного сезона, который во Владикавказе провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"В последние годы мы видим рост числа опасных метеоявлений на Северном Кавказе: обильные снегопады, резкая смена температуры воздуха, проливные дожди, которые провоцируют оползни и сели. Поэтому особенно важно неукоснительное выполнение мероприятий ремонтной программы. Объем финансирования работ по линии группы "Россети" в этом году составляет 3,3 млрд рублей. Основные мероприятия практически завершены, в том числе ремонт свыше 2 000 единиц подстанционного оборудования, более 1 000 км линий электропередачи 35 кВ и выше", - цитирует Рюмина его пресс-служба.

По его словам, персонал и спецтехника готовы к прохождению осенне-зимнего периода.

По данным компании, в СКФО складывается сложная ситуация из-за многолетней негативной динамики старения оборудования. "Это ключевая причина технологических нарушений наряду с природными воздействиями. Высокий уровень потерь электроэнергии и низкая платежная дисциплина (неплатежи конечных потребителей перед группой "Россети" превышают 31 млрд рублей - прим. ТАСС) приводят к недофинансированию производственных программ", - отметили в пресс-службе.