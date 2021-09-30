Бюджет до 2025 года получит 546 млрд от налоговых новаций для горнодобывающей отрасли

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Рост налоговой нагрузки на предприятия металлургии, удобрений и угольной промышленности с 2022 года принесет дополнительно в бюджет 546 млрд рублей, говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенном в Госдуму.

"По оценочным расчетам бюджетный эффект от принятия указанного закона в части корректировки налогообложения металлургической отрасли, угольной промышленности и производителей минеральных удобрений за трехлетний период 2022-2024 годов составит 546 млрд рублей", - говорится в документе.

Допдоходы бюджета от повышения НДПИ и акциза на сталь составят 179 млрд рублей в 2022 года, 173 млрд рублей в 2023 году и 170 млрд рублей в 2024 году.

Отмечается, что нововведения не потребуют от бюджета дополнительных расходов.