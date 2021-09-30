Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет до 13 617 рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в будущем году вырастет до 13 617 рублей. Об этом говорится в законопроекте, представленном в четверг правительством в Госдуму.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц", - следует из проекта.

Отмечается, что с 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что зарплата почти трех млн россиян вырастет в 2022 году за счет увеличения МРОТ до уровня выше 13,6 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Закон также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год".

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет.