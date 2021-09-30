Россияне вошли в топ-5 управленческих команд мирового финала чемпионата GMC

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Российская команда заняла 5-е место на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC) в Нижнем Новгороде, сообщает в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"По итогам первого дня соревнований были определены сильнейшие команды в каждой группе. Российская команда прошла в суперфинал мирового первенства, где встретилась с командами Китая, Португалии, Испании, Чехии, Словакии, Индии и чемпионом 2019/2020 года - командой Макао (специальный административный район Китая). Финальный результат по индексу инвестиционной привлекательности выглядел следующим образом: победитель - команда Португалии, на втором месте команда Китая, третье место заняла команда Индии, на четвертом месте команда Испании и замыкает пятерку мировых лидеров команда России", - говорится в сообщении.

Отметим, что в мировом финале чемпионата Россию представляла команда "Весна", в состав которой вошли участники проектов платформы "Россия - страна возможностей" - конкурса "Лидеры России" и Кубка "Управляй!" Михаил Вишнивецкий (Москва), Алексей Чуваев (Новосибирск), Кирилл Никульченков (Петрозаводск) и Руслан Сагитов (Оренбург).

"Ребята молодцы, вышли в суперфинал мирового финала чемпионата Global Management Challenge, бились до конца и вошли в пятерку лучших управленческих команд мира. <…> Для нас очень важно, что конкурсанты из разных проектов, имеющие разный возраст и живущие в совершенно разных городах России, стали одной сплоченной командой. Желаю им успехов в будущем", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Всего в мировом финале приняли участие 23 страны - студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Африки и Азии. Из них 11 стран в очном формате и 12 стран и территорий в онлайн-формате. Как отметил исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш, команда Португалии стала чемпионом Global Management Challenge после более чем 20-летнего перерыва.

Чемпионат GMC

Национальный и мировой финалы чемпионата Global Management Challenge стали одними из ключевых событий всероссийской недели управления, которая с 24 по 30 сентября проходит в Нижнем Новгороде.

GMC - крупнейший в мире чемпионат по стратегии и управлению бизнесом, основанный в 1980 году в Португалии и за 40 лет истории охвативший более 30 стран. В России чемпионат проводится с 2006 года, его организует РАНХиГС при поддержке Агентства стратегических инициатив. За все время участниками стали более 700 тыс. человек по всему миру и более 100 тыс. человек в России.

Ранее мировые финалы чемпионата проходили в Бухаресте (Румыния), Праге (Чехия), Лиссабоне (Португалия), Варшаве (Польша), Париже (Франция) и других городах. Россия ранее принимала мировое первенство трижды - в 2010 году в Ханты-Мансийске, в 2014 году в Сочи и в 2019 году в Екатеринбурге.